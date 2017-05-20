吳敦義南辦指控高雄發生冒領冒投 市黨部主委駁斥
國民黨主席及黨代表投票4時結束，吳敦義南部辦公室隨即發布聲明，指控在前鎮區23、24投開票所發生冒領冒投事情，聲稱已交市黨部處理。但市黨部主委黃柏霖聞訊極為不悅，指確實有人有疑似行為，但都當場遭工作人員發現制止而未遂，黃駁斥「洪、郝、吳3候選人在各票所都派有2名監票員，若有問題為何不當場抓人」。
吳敦義南辦指出，25投票所一名女子連續換裝投票3次，包括換長褲、戴帽子、短裙等手法，都未被工作人員發現，第4次為候選人派任的監票人員識破，該女子發現形跡敗露，趁亂脫走，該名女子的身分已經黨部工作人員抄記，但黨部人員不願透露該名女子身分。
南辦還指控，高雄第24投開票所也發現有人冒投事件，分別是丁姓及梁姓男子冒領冒投，都被拍照存檔，靜待黨部進一步處理。
但市黨部否認，指當場都被發現阻止，是「未遂」。
黃柏霖說，洪、郝、吳3人在各投票所都派有2名監票員，如果發現有冒領冒投都可當場制止，不應隨便指控。
(中時)
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