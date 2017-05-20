反基改法令遭美施壓 反孟山都遊行籲政府頂住

「台灣無基改推動聯盟」上午舉行遊行，呼籲政府勿在營養午餐禁用基改食品上對美國讓步。(照片提供： 主婦聯盟環保基金會)

面對美國貿易代表署(USTR)近兩年評估報告，認為台灣應該廢除校園午餐禁用基改食材法令，「台灣無基改推動聯盟」上午在北市公館舉行全球反孟山都行動遊行，大力呼籲政府應站穩立場，別在營養午餐上向美國讓步。

主婦聯盟、台灣無基改推動聯盟上午近百人繞行台大、公館一帶，高呼「公共場所全面禁用除草劑」、「反美國政府施壓台灣午餐非基改法規」與「反基因編輯技術用於農作物」三大訴求。這是該聯盟延續第五年，配合反全球最大種子公司孟山都的在地行動。

主婦聯盟環保基金會執行長呂佳育指出，我國2015年通過校園午餐禁用基因改造食材，近2年卻被美國貿易代表署報告質疑《學校衛生法》禁用缺乏科學根據，影響其黃豆外銷，要求廢除。今天他們遊行就是要呼籲政府站穩立場，不要受到貿易談判左右。「要頂住壓力。」

在除草劑方面，呂佳育說，目前只有有毒農藥被禁用，但除草劑沒有，可是很多濱海公園、邊坡都有在使用。這些除草劑在微量之下，仍然有影響人體生長發育與生殖能力，衍生慢性病的可能，他們呼籲政府積極地推動全國公共場所禁用。

(中時)