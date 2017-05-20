高雄旅展今湧入8萬人 網紅直播報好康

網紅出馬直播相當吸睛。（柯宗緯攝）

高雄旅展今邁入第2天，人潮不受雨勢影響，湧入逾8萬人，現場搶搶滾。主辦單位請來網紅主播「小周迅」施菲亞、「國光女神」LaLa蘇心甯，透過臉書直播現場盛況及好康。旅展至22日於高雄展覽館舉行，有358多家、約800格攤位參展。

網紅主播魅力無可擋，高雄市旅行公會辦國際旅展首度請來網紅主播施菲亞及曾當選高雄城市小姐的LaLa代言，希望透過她們的高人氣炒熱買氣，並號召百萬粉絲前來看展搶好康。

旅展19至22日將於高雄展覽館舉行，有358多家、約800格攤位參展；值得一提的是值此兩岸政治氛圍低迷下，這次旅展仍有來自中國大陸8個省組團、80個攤位前來參展。

旅行公會首度嚐試將宣傳觸角伸向藍海，由於兩人的臉書粉絲團人數都在40萬以上，公會希望藉由她們的推播揪近百萬粉絲來看旅展，炒熱買氣。

施菲亞及蘇心甯20日下午在旅展展場擔任一日主播，進行臉書直播30分鐘介紹旅展好康及特色，並與粉絲互動，力拚旅展人氣。

施菲亞說，這是她們倆首度嚐試走進展場直播，希望能一炮而紅，若是效果好，未來將持續接類似案子。

旅展19至22日將於高雄展覽館舉行，有358多家、約800格攤位參展；值得一提的是值此兩岸政治氛圍低迷下，這次旅展仍有來自中國大陸8個省組團、80個攤位前來參展。

參展的飯店、主題樂園、旅行社、航空公司、及國內外旅遊單位莫不推出各項好康優惠，同時祭出旅展限定超低優惠價搶客。

墾丁夏都沙灘酒店超值雙人住宿券，兩天一夜，會場特價4099元；三天兩夜會場特價7599元。金聯世紀酒店則推出樂活知本一泊二食，會場特價5488元，劍湖山飯店平日雙人住宿券，會場特價2999元，四重溪茴香戀戀-河畔獨棟木屋雙人平日一泊二食住宿券，會場特價2999元，

哈日旅遊商機超特惠，日本九州5日遊特價2萬5800元含稅；京阪神5日會場特價下殺最低3萬0800元，京迪士尼5日會場特價3萬3800元含稅，第2人還可折5000元；香川、國、岡山倉敷美觀+奧道後+百選人氣溫泉會場特價3萬5800元，令人人心動。

歐洲旅遊行程也能大撿便宜荷比法9日行程，會場特價也僅4萬5900元含稅。7/24藍色多腦河艾凡隆河輪+布拉格傳說之旅11天，會場特價19 萬6000元含稅，瑞士送米蘭10日會場特價10萬8900起，瑞法米蘭10日會場特價8萬7900元，奧捷德10日會場特價7萬4900起。

旅展必搶商品飯店餐券好康也多，君鴻國際酒店祭出多重優惠搶客，85百匯栢麗廳平日雙人午茶券旅展價雙人870元，平均每人只要435元吃到飽，SKY大廳酒吧雙人早午餐券旅展價雙人720元，五星級早午餐券每人只要360元。

漢來海港餐廳自助餐平日午茶券現金價525元。平日午餐券現金價690元，假日加198元。大八飯店TOP頂級自助餐平日午茶券480元，平假日晚餐券現金價760元。寒軒飯店和平店及陽明店中式下午茶券現金價299元。

此外，為炒熱旅展買氣，旅行公會也祭出現場早鳥消費滿萬元抽名牌RIMOWA行李箱活動，每天現場送出3個名牌行李箱，共12個，摸彩券投入後累計抽獎。

(中時)