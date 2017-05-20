520好浪漫 高雄450對新人登記

今天是520諧音「我愛你」，許多新人特地到戶政事務所登記結婚，其中一對新人捧玫瑰花束獻愛，氣氛相當浪漫。（柯宗緯攝）

今天是520諧音「我愛你」，許多新人特地到戶政事務所登記結婚，高雄市一整天有450對登記。（柯宗緯攝）

「我們結婚吧！」今天是520諧音「我愛你」，許多新人選在今天前往戶政事務所登記，高雄市共有450對。其中，有多對克服遠距離，勤打電話甜言蜜語「保鮮」。打趣的是，新人大多想先保有兩人世界暫緩執行「做人」計畫，看來想完成市長陳菊「新人生3胎」目標，這下還有得等。

吳祥毓與太太蕭珮芸兩人因員工旅遊結識，一南一北在分公司，但窈窕淑女君子好求，祥毓特地學織圍巾，在聖誕節當天告白成功，兩人相戀3年，特地選在520這天登記，他還獻上代表「愛你」花語的20朵玫瑰花，要把老婆討回家。他們想先將台灣玩透透，在計畫「做人」。

蘇峻磊與馬昭儀這對，不但是遠距離，相戀過程更猶如偶像劇。兩人是陽明國中同班同學，畢業後失聯10多年，直到一次同學會巧遇，峻磊對她女大18變一見鐘情，展開猛烈追求，兩人林口、高雄遠距離，每天視訊電話保鮮。

楊謦維則是在就讀樹科大時，對學妹張瑩宇一見傾心，終於抱得美人歸，他曾誤食學妹為他煮的「蟲蟲麵」，現在回想起來是有趣的記憶。不過，兩人出社會後，同樣是新竹、高雄遠距離，每天熱線你和我。兩人認為520這天相當浪漫，特別計畫前來登記，4年的戀情終究開花結果。

高雄市三民二戶政事務所今日不打烊，特地撥出人力迎接52對新人前來登記。由民政局長張乃千主持，現場邀請文青歌手浪漫獻唱，還提供甜湯祝福早生貴子，現場氣氛甜滋滋，令人感受到甜蜜的喜悅。

(中時)