國民黨基隆投票所出包！票遭冒領女黨員不滿
今天520國民黨主席投票日發生冒領事件，基隆市1名高姓女黨員表示，她下午前來投票時，居然被告知上午已經來領過，基隆市國民黨部回應「尚在調查中」。
高女表示，她今天下午到基隆市黨部暖暖區第七投票所投票時，被告知已被人前來領過，她出示她的黨證、身分證及印章仍然無法投票，令她傻眼。
基隆市國民黨部主委水雲翔表示，今早冒領高小姐取票的人，有持黨證及印章來領取號碼單進行投票，因為根據規定，有黨政及印章即可投票，如今發生這樣的狀況，將向上呈報黨中央，進行調查。
對此，高小姐不悅地說，她前幾個月才入黨，原本興高采烈要來投票，卻發現票遭冒領，剝奪她身為黨員的投票權，相當不滿國民黨的處理方式，讓她無法投給自己心中所屬的黨主席。
郝龍斌在台北中央黨部得知此消息後，呼籲黨中央必須進行全面徹查。
(中時)
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