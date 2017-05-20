花700元夾不到行動電源 惱羞成怒拆機台

鄭男夾不到行動電源，一時氣憤持工具破壞機台竊取。（柯宗緯翻攝）

高雄市48歲鄭姓男子18日深夜到三民區新民路一家超商外玩夾娃娃機，花了700元卻夾不到市價900元的行動電源，他惱羞成怒動手拿起鐵條、鐵絲破壞機台竊取行動電源，巡邏警網路過盤查，當場人贓俱獲，他事後辯稱根本不缺行動電源，只是氣不過才下手，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)