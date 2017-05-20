花蓮工安意外！ 員工遭怪手掃過腰部 無生命跡象

花蓮瑞穗鄉瑞北村瑞北車站路今天下午發生一起工安意外，據現場人員表示，一名年約30餘歲的男性員工，疑似遭怪手掃過腰部，造成腰部大量出血，救護人員抵達現場時已無生命跡象，目前送往玉里慈濟醫院急救中。

(中時)