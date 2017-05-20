陳府將軍廟號召志工綁粽　樂助弱勢戶

草屯鎮陳府將軍廟20日辦理「五月飄粽香，將軍樂助人」活動，包好的粽子與物資發送給鎮內的弱勢戶。（圖／南投縣府提供）

端午節將至，草屯陳府將軍廟20日上午辦理「五月飄粽香，將軍樂助人」活動，號召草屯鎮各里長及義工們綁愛心粽並募集物資，並在端午節前將肉粽、愛心物資送給弱勢民眾，縣長林明溱也到場共襄盛舉，感謝義工們的義舉，讓低收入、邊緣戶感受到社會的溫暖，歡度端午佳節。

林明溱表示，陳府將軍廟香火鼎盛，信徒眾多，發揮取之於社會、用之於社會的精神，廣召志工出錢出力，綁肉粽、送物資，關懷弱勢族群，讓大家都能有個溫馨的端午節。

陳府將軍廟主任委員李士吉說，陳府將軍廟辦理端午節助人的活動，今年邁入第4年，今年共有27里300名志工參與，綁了6000粒粽子，並募集350份物資，活動結束後將會發放給各里所提報的弱勢戶。

(中時)