7旬翁騎到火燒車 路人見義勇為幫滅火

7旬翁騎車騎到火燒，路人見義勇為滅火。（柯宗緯翻攝）

高雄市左營區今早11時許，發生一起火燒機車意外，75歲江姓男子騎乘二手老車，從苓雅住家前往左營的家庭理髮店，未料行經博愛三路、文自路口的星巴克咖啡前，機車莫名起火燃燒，路人見狀趕緊告知，他火速跳下車，旁人見義勇為，立即上前幫忙滅火，索性虛驚一場，沒有人受傷。

(中時)