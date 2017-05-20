亞青少田徑賽 女100欄林庭瑋摘中華隊首金

就讀台北市大同高中國中部三年級的美少女林庭瑋，在女子100公尺跨欄項目跑出14秒08，幫助中華隊拿下第二屆亞青少田徑賽第一面金牌。(中華田協提供)

目前還是國中三年級的美女少林庭瑋，20日在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽女子100公尺跨欄項目跑出14秒08，險勝日本選手，為中華隊跑回本屆賽事第一面金牌。

笑容甜美的林庭瑋，身高腿長，上午分組預賽14秒32名列所有參賽選手第二名，僅次於日本選手的14秒25，下午決賽排在第五跑道，強敵日本選手在第四跑道，鳴槍後庭瑋一馬當先取得些微優勢，但在跨過最後一個欄架之後兩人已並駕齊驅，所幸庭瑋靠著身材優勢率先壓線，雖然贏得驚險，但更加漂亮。

就讀台北市大同高中國中部三年級的林庭瑋賽後表示，國一才被拉進田徑隊，國二改練跨欄，這是她個人第一次出國比賽，沒想到就可以拿到國際賽金牌，感到非常開心，要感謝教練與家人的支持與鼓勵。

面對日本強敵，林庭瑋說，「賽前準備的時候心情非常緊張，但我告訴自己要放鬆心情，所以起跑後沒有壓力，只有努力往前衝的動力，能替中華隊拿到第一面金牌，感到很不可思議，猶如夢幻般。」

林庭瑋的啟蒙教練、大同高中短距離教練朱明芳此次並未隨著中華隊來到泰國，朱明芳在受訪時表示，庭瑋是友人的女兒，透過介紹後來到大同高中國中部，她一開始是練100與200公尺，但練習沒多久就受傷，當時看到庭瑋的腿非常長，很適合練習跨欄項目，因此叫她改練，結果出奇的好，今年全中運就順利拿到金牌，這次又成功摘金，身為教練的他感到無比榮耀。

(中時電子報)