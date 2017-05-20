國文科考賽德克故事 南投考生感到親切

國立暨大附中考場，秩序良好。（沈揮勝攝）

鐘聲響起，考生依序進場。（沈揮勝攝）

中場休息時間，考生放輕鬆展笑顏。（沈揮勝攝）

國中教育會考中投考區，南投縣5751名考生，分別在暨大附中等8所高中職考場應試，首日社會科、數學科國文科及寫作測驗，分別有71、68、70及72人缺考，扣除適性安置員額，到考率逾99%，考試秩序良好、無重大違規，僅數學科中興高中考場，1名考生手機響起。

國文科題目，南投縣考生普遍認為比去年稍難，但比最近幾次模擬測驗平易一些，絕大部分的題意，都不難理解。

北梅國中女生陳謙易說，讓她印象最深刻的是對於《賽德克．巴萊》的故事片段及紋面儀式和意義。這是她身邊熟悉的事物，覺得非常親切，因為賽德克故事中的川中島，就是自己學校附近的清流部落，班上要好的同學中，有幾位就是賽德克族。

埔里均頭國中男生蔡瑋宸表示，前面答題還算順利，但卻卡在最後一題的兩首詩，揣測它的意境，作答猶豫、似難取捨；他認為能否獲高分關鍵，在於課外閱讀及理解力的培養；另一題描述過動症與適當環境的對應，也讓他印象深刻。

雙腿不便的國姓國中男生紀星安認為，今年整體難易與去年沒太大差別，出題以著重閱讀理解的分量占滿多的，其中描述國會立委讓意識停滯不前的反諷題是最大亮點！另要考生作語病判定的出題也讓人覺得有些難選；他也認為，平時大量閱讀有助於取得高分。

(中時)