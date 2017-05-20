2部核能機組6月中歸隊 台電：7月將是缺電決戰點
原能會昨日通過核三2號機與核二1號機計畫審查案，讓台電大鬆一口氣，今表示這2部核能機組可望在6月中旬前歸隊，原本內部評估5月底到6月上旬的第一個供電斷裂點，可望暫時過關。下一個供電決戰點將落在7月上旬，這也是最大考驗。
核三2號機上月26日大修期間卻發生控制棒驅動軸鬆脫滑落事件，原能會要求須先釐清原因提改善措施，才准進行受損組件更換。昨天通過允許更換，讓台電下周即可開始動工修復。另外同步放行的還有核二1號機護箱裝載池可啟動用過燃料，也讓該部機組可以如期運轉。
台電董事長朱文成今出席公開活動時表示：「6月2部機組加入就會好一點。」強調將盡快完成核二1號和核三2號的施工，讓兩部機組在6月中無縫接軌燃料棒即將用盡停擺的核一2號機，6月供電狀況即可較舒緩。
台電副總籃宏偉補充，原本內部兵棋推演，5月下旬到6月上旬，會有第一個供電斷裂點。但現在520除核三2號待修外，所有機組都已歸隊，加上老天爺幫忙，最近梅雨季有午後雷陣雨，5月下旬供電可望舒緩。6月兩部核電機組上來，上旬供電看來也安心。但7月將進入夏季高溫時期，現在看來供電還是嚴峻， 所以下一個決戰點會落在7月。
(中時)
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