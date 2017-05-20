執政周年 蔡英文公開示愛：我最喜歡花媽！
適逢執政週年，蔡英文總統今中午邀請衛福部北區兒童之家的孩童一起到永和寓所共進午餐，蔡英文在小朋友面前向花媽示愛說，「我最喜歡花媽！」、「大家給花媽加油！」
蔡英文總統就職滿週年，選在官邸與弱勢小朋友同樂，蔡總統不僅和小朋友一起共餐，也幫小朋友倒可樂。為了帶給小朋友特別的體驗，這次活動邀請曾在全國吉祥物PK戰中有傑出表現的世大運吉祥物熊讚、桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，以及高雄吉祥物高通通、高雄熊、花媽與海洋五寶。
總統也以主人的身分致詞歡迎小朋友今天的蒞臨，去年領養的退役導盲犬Maru、Bunny及Bella，及惠光導盲犬學校特地帶至現場的現役導盲犬Pino、Sherry及Fanny，也一起參加活動，總統說，平常官邸內所見到的大人或軍人都很嚴肅，但今天看到這麼多小朋友，「讓官邸看起來很不一樣。」
總統向大家介紹官邸的主人Bella、Bunny、Maru等3隻退役導盲犬，以及貓咪蔡想想。總統說，這三隻最怕的人就是蔡想想，只要蔡想想在曬太陽，這三隻都是從旁邊繞過，不敢冒犯蔡想想，連另一隻大貓阿才，也怕蔡想想。
蔡英文問小朋友，最喜歡哪個吉祥物，她說，自己最喜歡花媽，因為花媽跳舞跳得最看、跳得最漂亮，給花媽加油；ㄚ桃跟園哥，常常看到他們兩個，每次都熱情過度。
蔡總統在執政週年，希望以實際行動帶動社會關懷弱勢、重視社福的風氣。
(中時)
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