國中會考國文出圖表題 考驗考生「文轉圖」能力

解題老師認為，今年國中會考國文科「難易度適中」，最特別的是，有3題單題結合圖表出題，考學生「文轉圖、圖轉文」的能力，學生需要轉一個彎才能作答；題組白話文部分，有改寫自導演魏德聖「賽德克巴萊」的文章，還有來自報紙的關於藍月的新聞報導，希望讓文學更貼近生活。

台中市大業國中老師賴宜芳說，國文科跟往年一樣都是48題，單題34題，題組14題、7篇，包括4篇白話文、2文言篇文，出題的方向和特色跟往年類似，整體難易度適中。

過去國文科較少有題目結合圖表出題，賴宜芳指出，今年有3題圖表題，包括書信題、用圖表考「六書」以及用柱狀圖考文意理解，其中最特別的是第22題，題幹為「天下沒有一個人從不羨慕別人，只有少數人從沒被羨慕過」，要學生選出最適合代表這句話的圖表。

賴宜芳說，其實圖表題並不難，但由於不是文字敘述，學生需要轉一彎才能作答，她認為，國文結合圖表的出題方式很有趣，國文可有許多延伸的意涵，較為抽象，需要理界和體會，但圖像就不同，較為具象，因此代表兩者可以相符相成。

至於題組題部分，台北市介壽國中陳靜儀表示，以往的題組都以文學性的文章居多，但今年出題的白話文十分貼近生活，5篇白話文中有3篇是說明文，包括作家洪蘭談過動兒的科普文章、改寫自魏德聖「賽德克巴萊」的文章，還有介紹藍月的新聞報導。

陳靜儀說，今年題目的總字數跟去年差不多，因此學生應該可以適應文本的長度，每一篇文章主要考的還是學生的閱讀理解能力，並不需要特別具有天文知識或是醫學背景才能作答，考生只要平時熟讀文學性的文本，往後閱讀純粹指示資料檢視的知識性文本，就不會太困難。

(中時)