里長「粽」動員 500人包粽助弱勢
端午節將至，新北市板橋區公所今（20日）上午11時舉辦「枋橋百里粽愛心」公益活動，集結區內百餘位里長、里民及新住民共500人，在端午節前一起來包愛心粽，市長朱立倫出席一起包粽，一半粽子要送給區內弱勢家庭，一起歡度端午節。
活動在各里里長的熱情響應下，參與人數較去年成長一倍，將活動場地擠得水洩不通。里長們各顯神通，一轉眼，一粒粒稜角分明的粽子就輕鬆完成。第一次參與包粽的新住民和其他里民，也在熱心民眾的協助下，順利完成手中的肉粽串，覺得新鮮又有成就感。
朱立倫說，從小就跟著阿嬤、媽媽一起「綁肉粽」，只要一點點小技巧就可以包出扎實飽滿的粽子，訣竅就在餡及米不要放太多，以及繩子要綁緊一點。
除了吃肉粽，朱立倫表示，包粽子是很有趣的活動，很高興有很多小朋友一起來學，是一個和樂融融的家庭活動，包的粽子不是自己吃而已，還要幫助弱勢的長者及家庭，非常有意義。
板橋區長林敬榜表示，連續5年舉辦「愛心粽」慈善公益，廣受好評，今年特別以「里」為單位，希望讓公益精神深入鄰里，透過手工現包的粽子，將端午的美味和台灣人情味一代代傳承下去。
包粽活動結束後，區公所下午發放愛心粽給區內低收入戶家庭，另為讓街友與獨居老人也能歡度端午，特別準備熱騰騰的愛心粽送給街友及獨居老人享用過節。
(中時)
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