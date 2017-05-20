婦人上山採野菜 失蹤8小時離奇再現身
台東卑南鄉的楊姓婦人與妹妹、女兒，到富源山區採野菜，4人相約2小時後碰頭，不料時間到楊婦卻遲遲沒有現身，報警協尋後也找不到婦人，直到晚間9時許、楊婦消失8小時後，突然現身在10公里外的便利超商，渾然不知山區有大批警消在找她，所幸並無大礙。
60歲的楊婦昨天中午協同妹妹、2個女兒，到197縣道的土地公廟入山採龍葵等野菜，4人分頭並進，約定2小時後、即下午1時在原地點集合，不過集合時間到了之後，婦人卻遲遲未現身，讓家人憂心不已。
親友們入山尋找，但經過2小時仍找不到人，最後決定報警，警消出動50多人入山搜索，由於山區下雨，地面泥濘又溼滑，警消們都吃足苦頭，但直到天黑仍沒發現楊婦，在親友的堅持下，警消晚間仍持續尋找。
「我在富岡的便利商店！」晚間9時許，婦人的女兒突然接到媽媽報平安的電話，趕緊衝往10公里外的超商會合，看到媽媽無大礙，開心的喜極而泣。
楊婦表示，根本不知道有這麼多人在找她，入山採菜後越走越深山，就迷路不知道怎麼走出來，手機也沒有訊號，後來才發現一堵牆壁，是空軍志航基地的圍牆，因此只能沿著牆壁一直走，直到晚間才走下山，下山之後才知道很多人在找她，讓她嚇一跳。
(中時)
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