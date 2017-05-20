台東首家原民實體品牌商店，石山部落開賣

宋博芳指出，石山部落的御守有各種不同造型，各有不同的意涵。（黃力勉攝）

石山部落的月桃草帽也是部落的商品主力，銷量一直維持的不錯。（黃力勉攝）

在勞動部的培力計畫支持下，台東首家原住民品牌實體商店「石山部落」在台東糖廠開幕。東海岸原住民社區合作社理事長宋博芳表示，石山部落發展編織有成，希望能發展為編織村，目前也有許多部落要合作，一同將產品行銷出去。

台東市富豐社區石山部落早期發展月桃編織、木工藝等作品，並利用收成的稻草做麻繩銷售，不過近年稻草做的「注連繩」獲得日本人的注意，也下單訂購，讓社區逐漸發展出各式注連繩的御守（護身符），有各種不同的象徵意義。

宋博芳表示，御守不同的編法、形狀，都有各種不同的意義，包括編成錢幣狀的御守，有招財之意，圓形的御守象徵圓滿，看似烏龜的御守，則有長壽的意涵。

由於許多日本民眾在住家玄關也會掛設御守，宋博芳說，雖然台灣還沒有這種風氣，但希望透過石山部落的努力，可以讓稻草做的御守，開始在台灣銷售。

目前台東許多部落已經發現到商機，因此也與石山部落展開合作，由石山部落接單、設計，並透過指導讓部落開始代工生產。

勞動部台東就業中心表示，台東的文創產業越來越蓬勃發展，小型的創作工作室也多，培力計劃與多元就業方案，能協助、扶植民間團體，民眾可以前往就業中心洽詢。

(中時)