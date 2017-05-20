台東首家原民實體品牌商店 石山部落開賣
在勞動部的培力計畫支持下，台東首家原住民品牌實體商店「石山部落」在台東糖廠開幕。東海岸原住民社區合作社理事長宋博芳表示，石山部落發展編織有成，希望能發展為編織村，目前也有許多部落要合作，一同將產品行銷出去。
台東市富豐社區石山部落早期發展月桃編織、木工藝等作品，並利用收成的稻草做麻繩銷售，不過近年稻草做的「注連繩」獲得日本人的注意，也下單訂購，讓社區逐漸發展出各式注連繩的御守（護身符），有各種不同的象徵意義。
宋博芳表示，御守不同的編法、形狀，都有各種不同的意義，包括編成錢幣狀的御守，有招財之意，圓形的御守象徵圓滿，看似烏龜的御守，則有長壽的意涵。
由於許多日本民眾在住家玄關也會掛設御守，宋博芳說，雖然台灣還沒有這種風氣，但希望透過石山部落的努力，可以讓稻草做的御守，開始在台灣銷售。
目前台東許多部落已經發現到商機，因此也與石山部落展開合作，由石山部落接單、設計，並透過指導讓部落開始代工生產。
勞動部台東就業中心表示，台東的文創產業越來越蓬勃發展，小型的創作工作室也多，培力計劃與多元就業方案，能協助、扶植民間團體，民眾可以前往就業中心洽詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。