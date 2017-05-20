范冰冰任坎城影展評審 洪金寶讚：很好的鼓勵

對於大陸藝人能參與坎城影展，洪金寶直言是很好的鼓勵。（圖／取自新浪娛樂）

范冰冰受邀擔任本屆坎城影展評審。（圖／中時資料照片）

2017年第70屆坎城影展3天前正式開幕，今年雖無華語片入圍競賽片或觀摩片單元，不少華人影星仍帶著新作品現身當地宣傳，人也在坎城的洪金寶父子稍早接受陸媒專訪，問及對范冰冰受邀擔任影展評審看法，洪金寶大讚這是大陸演員的驕傲，「我覺得這是很好的鼓勵，所以非常開心。」

洪金寶與兒子洪天明最近接受《新浪娛樂》專訪，問是否為這屆坎城有不少中國明星參與、甚至擔任評審而自豪？洪天明贊同並希望未來能有更多機會，洪金寶也說：「有這種機會能夠在國際上站出來，給人家認同一個角色，我覺得這是很好的鼓勵，所以非常開心。」

而對於今年無華語片入圍坎城影展，洪金寶樂觀表示，中國電影現在在國際有一定地位，只是作品不多，希望中國電影能站穩、維持好品質，讓更多人注意，至於是否有看好的功夫片接班人，洪金寶力挺說：「當然是我三個兒子啦」，並讚洪天明戲路廣，隔空呼籲片商快來找他的兒子們合作。

(中時電子報)