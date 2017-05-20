油價回升 台塑化汽油調漲0.5元 柴油漲0.6元

沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國表示支持延長減產協議，加上美國原油庫存減少等因素影響，國際原油價格走勢回升；台塑化宣布22日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.6元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.9元、95+無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元。

因市場預期石油輸出國組織（OPEC）將會延長減產協議，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月18日上漲0.6％，每桶49.35美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲0.6％，每桶來到52.51美元。

分析師認為，美國西德州中級(WTI)原油在庫存連減6週的激勵下，再度逼近50美元。沙烏地阿拉伯、俄羅斯稍早聲稱要把減產協議延長到明(2018)年3月後，預期短線油價多會保持在44-55美元附近震盪。

(工商)