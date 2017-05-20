亞青少田徑賽 盧浩華飆速輕鬆摘金
就讀花蓮海星高中的盧浩華，20日在第二屆亞洲青少年田徑進標賽男子110公尺跨欄項目先在預賽跑出13秒40成績改寫葛文廷在2006年於世界中學運動會所創的13秒71全國青少年(U18)紀錄，並且達到今年7月12日於肯亞奈洛比舉行的世界青少年錦標賽13秒57參賽資格，下午決賽再以13秒45輕鬆摘金，從亞洲田協獨立理事、中華田協秘書長王景成的手中拿到金牌，閃耀著無比榮耀的眼神。
身上流著太魯閣族血統的盧浩華，今年全中運驚險完成2連霸，雖然是第一次出國比賽，但他連上絲毫沒有畏懼的表情，從昨日的暖身，到今日賽前熱身都保持一定的節奏進行，上午分組預賽，盧浩華在鳴槍後迅速甩開其他參賽選手取得領先地位，最終以極大優勢取得分組第一，大會計時器停留在13秒40，改寫了U18全國紀錄，還跨過世青少門檻。
盧浩華在讀花蓮光復國中一年級的時候被學校教練挑中，然後送給專長跨欄項目的林清光教練指導，國中三年級就在全中運拿到國中組金牌，來到高中之後更嶄露頭角。
林清光教練表示，浩華這個小孩子別看他留長髮綁著馬尾，看起來有些叛逆，但事實上他是一位很肯吃苦的選手，擁有絕佳的協調性、爆發性，頗有他的學長、目前男子110公尺跨欄全國紀錄保持人楊尉廷的影子，是不可多得的潛力選手。
中華隊總教練邱為榮說，盧浩華去年進入潛優選手隊伍，協會安排他和林清光教練去中國大陸上海移地訓練，效果非常好，成績突飛猛進，這次能成為中華隊第一位拿到金牌的選手，未來前途將無可限量。
秘書長王景成也很肯定盧浩華的努力與成功，親自頒發金牌給盧浩華之後表示，他是台灣田徑界的好苗子，將極力栽培他成為明日之星。
(中時電子報)
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