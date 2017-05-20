退休長者赴立法院 向八百壯士致敬

全國退休軍公教警長青後援會的長者20日前往立法院外，向長期紮營在 立法院大門口外的「八百壯士」致敬，並抗議政府違憲背信年金改革。（姚志平攝）

103歲退役中校顧雲龍（中）向「八百壯士」獻上國旗。（姚志平攝）

全國退休軍公教警長青後援會的長者20日前往立法院外，向長期紮營在立法院大門口外抗議年金改革不公的「八百壯士」致敬，並由103歲退役中校顧雲龍獻上國旗。

(中時)