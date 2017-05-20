通緝犯槍不離身 睡夢中落網

李姓通緝犯睡夢中遭逮。（曹明正翻攝）

40歲綽號「賢哥」李男因毒品案要入監，拒不到案遭通緝，平時槍不離身，就連睡覺也一樣，高巿警刑大跟監月餘，18日鎖定他在楠梓行蹤，趁他女性友人幫他買早餐進門，迅速入屋逮人，李男來不及反應，遭壓制在床，現場扣獲手槍1把、彈夾2個、子彈75顆、海洛因1.8公克、安非他命2包9.1公克、毒咖啡包31包245.8公克等，訊後將對方解送歸案。

(中時)