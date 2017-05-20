唱KTV爆衝突惡煞尋仇 檳榔攤遭丟信號彈

基隆市1家檳榔攤昨晚11時許遭人投擲信號彈，警方目前尚在偵辦中。（張穎齊翻攝）

基隆市精一路1處檳榔攤昨晚11時許遭4名蒙面男子投射信號彈，現場煙霧迷漫，附近居民全被嚇傻，警方獲報後立即到場處理，所幸無人傷亡，並發現起因是檳榔攤老闆兒子在唱KTV時與人發生衝突，所以才遭人報復。

警方調閱監視器發現，當時1部銀色自小客車逆向行駛至檳榔攤，有4名戴口罩的蒙面男子下車，往檳榔攤投擲信號彈，並立即逃逸。

警方調查，可能是檳榔攤老闆的林姓兒子，早上在唱KTV時與人發生爭執，引起對方不滿，才「烙人」丟持信號彈報仇。

警方表示，目前已掌握涉案車輛，將全面追查，全案以公共危險罪偵辦中。

(中時)