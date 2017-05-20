包包頭萌妹Zoe 愛足球還踢跆拳道
綁著可愛包包頭，有雙水汪汪大眼的Zoe，雖然才5歲不過穿上球衣足球員架式十足，20日第8屆台北市幼兒足球錦標賽，在大太陽底下與其他小小球員一同奔跑，她與姐姐兩人不僅都喜歡足球，還從小學跆拳道。
第8屆台北市幼兒足球錦標賽，20、21日道南足球場舉行，今年共計高達1700位小小球員同樂，從小班、中班、大班到跨園所組進行7人制足球賽，其中大多數球隊陣中都不乏女生，跟小男孩們一起流汗，來自喬治亞戰神隊的Zoe就是其一。
她與9歲的姊姊除了會踢足球，還一起學跆拳道。Zoe童言童語，說不怕場上會跌倒，「喜歡跟大家一起踢球。」幼兒足球將勝負放一邊，提前讓小朋友訓練敏捷和協調能力，喬治亞幼兒園就有4支球隊，一周練習一次，教練也不馬虎，喬治亞幼兒園就請來台北皇家蔚藍隊的職業球員艾哈邁德(Ahmed Alfazazi Namairage)。
帶隊老師陳怡瑾表示，當時選擇創立足球隊，主要是校園空間大，且球隊不分男女都可以參加，幼兒園依年齡分為4支球隊，「小朋友踢足球不僅更有耐力，專注力、體能都有提升，也可以讓他們學到團隊合作。」
(中時電子報)
關鍵字：幼兒足球、台北市幼兒足球錦標賽、喬治亞戰神隊
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