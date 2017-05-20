升一軍就先發 申皓瑋：一定會緊張

富邦悍將小將申皓瑋首度升上一軍，就擔任球隊先發。(周鎮宇攝)

富邦悍將小將申皓瑋，生涯首升一軍，就擔任起先發中外野手，扛下球隊第六棒，他表示，緊張一定會，應該沒有人不會緊張，賽前也有向其他學長請教，對自己幫助很大。

首度來到一軍出賽，就擔任先發，申皓瑋說，之前也曾經想過來到一軍的景象，想像自己上來要怎麼打，昨天得知要到一軍，本來以為只是先上來準備，沒想到馬上就擔任先發，也沒辦法馬上請家人來看，只能叫他們看電視了

賽前申皓瑋在一旁打擊練習，他說：「有先請教張建銘學長，他告訴我說就二軍怎麼做，在一軍就怎麼做，不要想這麼多。」

另外高國輝也親自前來向申皓瑋打氣，申皓瑋表示，高國輝主要告訴自己一些動作上的小細節，對自己幫助很大；高國輝則指出，期望年輕小將們上來，能夠多給他們一些正向的力量，鼓勵他們。

賽前申皓瑋還與此役先發投手林政賢一同聊天，展現好友誼，申皓瑋說，會幫他接住每一顆球，還開玩笑表示：「不要讓我太忙啊！」

(中時電子報)