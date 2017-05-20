韓國國際餐飲大賽 元培醫大餐管獲金銀銅牌

元培餐管系選手（右起）陳心紜、鍾佑闈、指導老師劉婉真、吳慶芸，參加韓國國際餐飲大賽，均包下前3名獎項。（郭芝函翻攝）

2017KICC韓國國際餐飲大賽落幕，來自韓國、馬來西亞、西班牙、俄羅斯、巴西等4723名選手相互角逐，元培醫事科技大學餐飲管理系學生陳心紜、鍾佑闈、吳慶芸，分別在蛋糕展示組、個人烹飪賽中，拿下金、銅、銀獎牌，消息傳回學校，全體師生與有榮焉。

元培餐飲管理系進修部二技2年級陳心紜、四技2年級吳慶芸、日四技2年級鍾佑闈，由指導老師劉婉真帶領前往韓國參加國際大賽，陳心紜以杏仁膏蛋糕「舞桐花」，榮獲蛋糕展示組金牌，她說，桐花花語為情竇初開，以緩緩飄落的桐花瓣，就如5月雪芭蕾舞蹈表演為發想。

鍾佑闈則以客家風味，獲該賽個人烹飪賽銀牌，他說，前菜料理透過可加粄條、蘆筍、野蝦等3種食材，搭配酸甜的客家桔醬，相當清爽，主菜以養生紅糟悶滷紅糟扣肉，夾入小黃瓜、番茄、蛋，切開則為一層層客家紅糟扣肉三明治，「客味三色飯」以客家茶油、菠菜、紅蘿蔔拌出的三色飯，看似平凡但對客家人來說，卻是道經典的客家拌飯。

他說，「金玉滿堂＆柿柿如意」，是客家人最喜歡吃粄類的小點心，他用南瓜做出金黃色外皮南瓜造型的南瓜粄，以及胡蘿蔔做出柿紅色外皮、柿子形狀的胡蘿蔔粄，把客家人道地的料理創新並揚名全世界。

(中時)