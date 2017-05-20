要自由不孤立 伊朗總統大選總統羅哈尼獲連任
伊朗今天舉行的總統大選，結果現任總統羅哈尼(Hassan Rouhani)再度當選，顯示伊朗人民期望在國內獲得更多自由，並結束該國在國際間的孤立，這個結果也打擊了伊朗的保守派勢力。
路透社(Reuters)報導，在開票將近全部完成之際，羅哈尼已確定獲得58.6%的票數，而他的對手、法官萊希(Ebrahim Raisi)只獲得39.8%的票數。
雖然羅哈尼的權力仍然受限，比不上伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，但羅哈尼的連任給改革派帶來一劑強心劑。萊希是哈米尼的得意門生，被當地媒體視為有可能接班這位最高領袖的人。對伊朗強大、掌控大多工業的革命衛隊(Revolutionary Guards)來說，這個選舉結果也是一大挫敗，因為該隊表態支持萊希，期望藉此保衛其利益。
羅哈尼連任也表示，伊朗會繼續維持2015年和國際社會簽署的核武協議，當時伊朗以減少其核武發展來交換解除國際制裁。
但他仍舊面臨和第一任期同樣的困難，若不解決就無法進行他所希望的大幅社會改革。伊朗的最高領袖有權擋下任何政策，並且控制革命衛隊，羅哈尼因此無法解除改革派領袖的軟禁，媒體也被禁止報導改革派前總統哈塔米(Mohammad Khatami)。
在此同時美國總統川普(Donald Trump)今天進行上任後首次外訪，將拜訪中東和歐洲五個國家，川普已經抵達第一站沙烏地阿拉伯，該國是伊朗在中東地區最大的敵手，也不認同伊朗的核武協議。
雖然伊朗獲得解除制裁，但是經濟效益仍相當有限，因為美國就伊朗有多項違反人權和發生恐怖主義的紀錄而維持部分制裁，過去這些紀錄使得外國公司不敢投資到伊朗。
(中時電子報)
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