竹市擊劍運動風飄起　小學員大呼超帥

位於新竹市立鵬路的HFC新竹擊劍俱樂部，致力推廣各年齡層擊劍運動，提升應對、專注能力。（郭芝函攝）

台灣歷經日治時期歷史，劍道運動盛行，相較西洋劍則未發展茁壯，為此曾於竹科實中指導西洋劍的彭志偉，2015年9月開設HFC新竹擊劍俱樂部，致力向各年齡層，推廣擊劍運動，不僅培養興趣，也提升應對、專注能力，西班牙籍竹科工程師Alejandro，更利用假日習劍紓壓。

擊劍比賽由中世紀歐洲武士決鬥演變而來，1950年代由香港僑生傳入台灣，分為鈍劍、銳劍、軍刀等3種，2人持劍以劈刺動作進行攻防運動，在14公尺長、2公尺內寬場地比賽，選手除佩帶護具，還得在身後繫1條傳輸電子信號的電纜，通過電子審判器計分決定勝負。

彭志偉主要教授鈍劍，他表示，鈍劍用劍最輕，劍身長方形，只能刺不能劈打，運動員須穿金屬背心（電衣），劍尖擊中對方胸、面罩下緣等部位即得分，四肢與頭部則無效，鈍劍電審器器有4個燈，一側白、紅燈，另側為白、綠燈，紅、綠燈顯示擊中有效部位，白燈則無效。

受竹科實中家長邀約，在校指導擊劍多年的他，感於西洋劍不普及，成立竹苗唯一「HFC新竹擊劍俱樂部」，學員大多來自竹科實中，也有遠從平鎮、頭份慕名而來，他要求學員每周到課2次，至今已培育不少好手，獲國小盃男子鈍劍團體銅牌、全國中等劍錦標賽國中男子鈍劍組銅牌，以及高中男子個人賽第5名等佳績。

彭志偉指出，他主張混齡學習，學員涵蓋小一至社會人士，相互吸取經驗，西洋劍首要講求反應快速，並具備分析對手招式，以及面對情況的專注力，從中訓練應對、持續學習的動機，他最想推成人擊劍，讓忙於工作的民眾，藉此紓壓、平衡自我身心狀況。

30歲西班牙籍竹科工程師Alejandro表示，小時候學過西洋劍，求學過程一度中斷，到園區上班後得知，趕緊報名重溫兒時舊夢，直呼「so relex」。就讀竹科實中小四的郭承瑾，習劍已2年，起初認為「打西洋劍很帥」，漸漸發現可運用頭腦，生活上也較有耐心，盼未來成為國手，打進奧運賽事。

(中時)