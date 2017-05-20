寓教於樂 玩桌遊學防火防災
新北市政府消防局第二救災救護大隊20日與轄內成德補習班合辦防災桌遊推廣活動，結合近期最夯的桌遊模式，使參與學童一邊玩樂，一邊學習，參與學童大多為國小低年級同學，透過分組遊玩，同心協力成功克服遊戲中種種關卡，獲勝的同學獲頒為防災聖鬥士，並獲得新北市政府消防局DIY手作宣導品「犀牛超人消防車」作紀念。
第二救災救護大隊表示，活動經由遊戲中多元的卡牌、情境變化，將日常生活中各種意外事件作詼諧俏皮的設計並輔以KUSO的繪圖風格呈現，在兼顧娛樂性的前提下讓枯燥的防火防災知識轉化成遊戲元素，讓學童了解防火防災知識原來也有與眾不同的學習方式，以互動遊戲體驗來吸收消防安全知識。
第二救災救護大隊指出，活動接受學校、社區、公司行號申請，只要民眾預約，消防局都會安排同仁前往協助遊玩，每場桌遊的優勝者還能參加總冠軍賽，有機會拿走大禮。
(中時)
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