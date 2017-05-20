對男學生舔胸、口交 32歲男師遭判刑

在某國中任教的32歲何姓生物代課老師，2014年4月間因班上1名男學生要準備會考，透過網路向他諮詢課業，何男多次約出男學生，當年6月8日晚間8點多，何男在住處替男學生洗澡之際，對男學生舔胸、口交。

事後被家長提告，何男坦承犯行、已與家長和解，加上他罹有思覺失調症，桃園地院依與14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判處有期徒刑5月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

(中時)