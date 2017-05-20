創新考題！國中會考作文首度以圖表出題
今年國中會考寫作測驗題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見⋯⋯」，首次作文題目以圖表呈現，解題老師認為，比起過去文學性較高的題目，透過圖表，考生更能掌握到題目的訊息，且幾乎都有這樣的生活經驗，最重要的是，考生必須寫出自己的反思，無論是指出習俗的不合時宜之處，或是分享自身情感上的依附，都能拿到高分。
苗栗縣烏梅國中校長林孟君說，跟去年一樣，今年也是考引導式作文，從考生的生活經驗出發，並從不同面向取材，傳統習俗可能是「歲時」如端午節配戴香包、中秋節吃月餅、「祭祀」如求平安符、焚香燒金紙等，或是搬家挑即日、禮物不能送「鐘」等。
林孟君表示，今年是首次作文題目以圖表出題，比起以往，閱讀的比例加重，考生得先閱讀題目提供的訊息再下筆，又因為文字與圖表訊息結合，學生必須解讀題目基本訊息，再歸納整合。
桃園市慈文國中老師吳韻宇表示，去年作文題「從陌生到熟悉」文學性較高，也比較抽象，今年是少見圖表分析的作文題，考生較能掌握到題目引導的訊息，也幾乎都有這樣的生活經驗，但不像去年作文題目偏重情感的體悟，今年的考題考生還需要加上個人的多元思考，論述的比例要增加。
林孟君示範說，題目中提出了傳統習俗的4個面向，考生可以先選定一個主題，譬如說，端午節快到了，可以選定配戴香包的習俗，接下來就是考生從習俗中看見什麼，無論是情感上的、保存價值等，甚至是批判性的察覺不合時宜之處，論述出個人獨特的見解。
(中時)
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