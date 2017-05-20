會考國文科 科普新聞入題、文言文偏難
國中教育會考今下午考國文，考生認為，文言文難度比較高，另外，考題中出現新聞報導的「藍月」，要考生從文中分析此天文現象的成因、觀看時機等，是很新穎的題目。
政大附中國中部考生周沐謙表示，國文科選擇題中，文言文偏難，但白話文也有一些難題，但其中一題考科普新聞中提到的「藍月」，算是蠻有新意的題目，寫起來很有趣。
同校學生林弘為則說，其中一題考信封的體例，但現代人很少寫信，因此看到題目後，要思考一下才能做答；題組題關於「藍月」的文章，則很像地科，也頗為特別。
北市建成國中學生陳治宏說，考題文言文比白話文難，例如有一題要考生找出與題幹同樣詞性的字，除了要看懂每一句文言文的意義，還要考量「轉品」修辭，即使讀熟課本，也不一定能夠很快作答出來。
(中時)
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