「從傳統習俗中我看到」會考寫作測驗 考生認難高分

國中教育會考寫作測驗今年考「從傳統習俗中我看到」，以女子出嫁要潑水、中秋節要吃月餅等習俗為例，希望考生寫出自己的經驗和想法。學生普遍認為，寫自己與家庭的經驗並不難，但要拿高分，恐有難度。

北市建成國中學生何思慧說，自己從這次大考經驗下筆，考前希望媽媽幫忙拜文昌帝君，一開始媽媽不願意，母女倆還吵了架，但最後媽媽仍幫她上香，讓她安心許多。

同校學生吳臻昀說，她寫過年圍爐是「思念的棲身之所」，很多許久不見的親戚，都可以在圍爐時相聚。不過她也認為，這不是好寫的題目，有些人可能寫出來的內容，也不見得是一種傳統習俗。

北市政大附中國中部考生蘇冠諭認為，很多考生應該都會從家庭經驗著手，自己也不例外，因為講到習俗、節慶，一定都會想到家人，不過也因為如此，要想拿高分，應該很困難。

(中時)