幼兒足球玩真的 職業球員當教練
幼兒足球看熱鬧也看門道，不少幼兒園一點都不馬虎，請來專業教練來指導小小球員。有幼兒園請來台北皇家蔚藍隊的職業球員艾哈邁德(Ahmed Alfazazi Namairage)指導，也有專業的國北教體育系畢業足球好手擔任教練，寓教於樂散播足球種子，學習正確觀念。
國北教大體育系畢業，目前是教育大學附設實驗小學足球校隊教練的彭俊祥，畢業後考取足球教練證照，創立「熱血足球」教學團隊，延續自己對足球的熱情，「足球對我而言很有意義，它不是一個人的運動，需要團隊合作，尤其在少子化、互動少的現代，讓小朋友從中學習怎麼與人相處、互動。」
不過面對3到5歲理解力還在開發的小小球員，如何讓他們了解足球跑位、規則也是一大難題，彭俊祥很有一套，「跟小朋友就要用他們的話講，譬如要把球譬喻為炸彈『炸彈不能炸自己家』，這樣他們就不會把球踢進自家球門。」
擔任喬治亞戰神隊代理教練的艾哈邁德更是來頭不小，效力台灣城市足球聯賽台北皇家蔚藍隊，擔任後衛。來自奈及利亞的他來台4年，說得一口流利中文，賽後小小球員們還爭相要跟教練拍照。
艾哈邁德也觀察到，台灣幼兒足球風氣的確有越來越盛行，樂見足球向下紮根，「我剛到台灣的時候，幼兒足球隊伍還沒有這麼多，現在球隊越來越多是件好事。」
(中時電子報)
關鍵字：幼兒足球、台北市幼兒足球錦標賽、台北皇家蔚藍
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