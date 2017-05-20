高國輝昨開轟 今卻理平頭現身

富邦悍將高國輝理了平頭，除了天氣太熱，也剪去近期較煩躁的心情。(周鎮宇攝)

富邦悍將高國輝，今天頂著短髮進到球場，不過後腦杓部分有點不均勻，高國輝解釋，因為今天早上太熱了，所以自己拿著剃刀，幫自己剃一下，到球場才發現沒剃好，晚上回去還要修一下。

高國輝本季至今打擊率僅2成44，昨天終於轟出本季第二轟，不過今天以新髮型現身，他說，早上起床覺得很熱，加上心情也有點阿雜（煩躁），就決定拿家裡的剃刀，自己把頭髮剪一剪，還滿涼快的。

不過剃完出來之後，也讓老婆嚇一跳，高國輝還跑去問兒子要不要剃一樣的頭，結果馬上遭到兒子拒絕，瞬間被打槍。

(中時電子報)