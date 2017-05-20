會考首日落幕 新北到考率98.11％、無重大違規
106學年度國中教育會考於今日登場，新北考區設有31個考場，959間試場，計有3萬7596人應考。今日新北考區整體到考率約98.11％，考試過程大致順利，僅發生零星考生鐘響後仍繼續作答及手機響起之一般違規事項，並無重大違規事件。
由於會考各科評量結果分為精熟、基礎、待加強三等級，若違規將採取「記點」處分，各項違規事件均已由監考人員登記違規考生的准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則規定處理。
明(21)日是本次國中教育會考的最後一天，將進行自然及英語(閱讀及聽力)2科測驗；第1節於8時20分開始，全部考試將於中午12時30分結束。
另外，教育局已將6月12日至16日訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，屆時將請學校教師及輔導老師於會考成績公布後，協助學生及家長選擇最適合之學校就讀。
(中時)
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