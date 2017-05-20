藍黨魁選舉傳弊端 吳敦義友人疑遭冒名投票

吳敦義的友人胡女前往開票所投票時，卻被告知她的票已經被蓋手印取走。（圖截自中天新聞）

國民黨主席選舉今日進行投、開票，卻疑似發生弊端。吳敦義的友人前往開票所投票時，卻被告知她的票已經被蓋手印取走，至今仍沒有結果。

國民黨主席選舉今（20）日進行投開票，國民黨在全國507個投票所派出3000人監票，6個候選人陣營也合計派出3000人監票，確保選舉公平、公正、公開。

然而，北投、文山、基隆卻先後傳出疑似冒名投票的事件。其中，台北市北投國小202教室的投開票所遭到冒名的是一名胡姓女黨員。

據《聯合報》報導，胡女表示，她在今年1月入黨，卻始終沒收到黨證，黨部卻說用身分證即可投票；此外，她戶籍設在松山區，卻被編到北投區的投票所。

胡女說，選務人員告知她的票被領走，而且已經投了，是蓋手印取走的。她質疑，沒有身分證明，是怎麼領票的？對方也無法回答。

選務人員後來試圖在一大箱投票通知單找出是否有人冒用胡女的通知單，但找了兩個多小時，仍沒有找到，至今也不知道究竟要如何處理。

胡女說，她是吳敦義夫婦的朋友，很希望能投票表達支持，衷心企盼國民黨能詳查此事。

(中時電子報)