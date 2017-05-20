重賞有勇夫 黑心鮑檢舉者可獲336萬獎金
全台黑心食品連環爆，原來都是受到食安獎金激勵！台中市大型的進口海鮮業者「宏碩海產」19日經台中市衛生局揭露將過期的冷凍鮑魚、白蝦仁改標延長效期再售，經證實也是員工檢舉，台中市衛生局20日依食安法對宏碩裁罰480萬元，如獎金入庫，依相關獎勵辦法，檢舉人可望獲至少336萬元獎金。
台中市繼日前爆出力勤黑心肉事件後，18日在檢方指揮偵辦下再爆出黑心海鮮，位於南屯區的「宏碩海產」被民眾檢舉以改標方式販售逾期海鮮，衛生局會同檢警到該公司三處冷凍庫稽查，現場發現改標逾期的1萬2290.5公斤的冷凍鮑魚，以及648公斤「冷凍割背白蝦仁」，衛生局認定業者犯行重大，依食安法開出480萬元罰單。
台中市衛生局證實，這一案也是民眾具名檢舉，該案一經裁罰確定，將依照「台中市獎勵食品安全衛生管理條例檢舉人獎金辦法」，發給檢舉人7成的檢舉獎金，也就是336萬元；另對於重大違規事件，主管機關可依檢舉內容及檢舉人的貢獻程度發給檢舉人10萬以上200萬元以下獎金，如果檢舉人曾經是被檢舉人的受僱人，則可依「窩裏反條款」將上限從200萬元提高到400萬元。
同業指稱，宏碩海產已是超過20年歷史的進口海鮮大盤商，早年以進口活龍蝦、鮑魚生鮮活海產為主，但近年轉做低價冷凍海鮮，其下游多為做批發攤商；但衛生局透露，不排除流入海產店，但尚須比對相關出貨單、進口報單、發票等資料，並與下游廠商進行稽查比對予以釐清。
傅瓊慧說，該案目前已視為重大食安事件，依相關獎勵辦法，檢舉人應可獲最高7成的檢舉獎金也就是336萬元，這筆需獎金入庫才能發放，至於窩裏反獎金，則由地方政府核發，只要確定檢舉人曾受僱於宏碩，即可領到，獎金金額由主管單位認定。
(中時)
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