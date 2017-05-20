輔導會考志願選填 南投縣45校長輪值提供諮詢
南投縣長林明溱20日巡視考場，感謝工作人員辛勞，並向陪考家長致意，希望考生應試順利。另為協助學生升學，縣政府教育處將協調45名校長，從下月9日起到縣府輪值，提供選填志願鄧諮詢服務。
今年國中教育會考，中投考區報名應試考生有3萬7647人，南投考場分布在8所高中職校，共5751人。
林明溱關心考試舉辦情形，上午由教育處長李孟珍等人陪同，到南投高中巡視考場，為避免影響考生做答，由南投高中校長巫春貴等人引導，直接到考生服務處向家長及相關人員致意。
林明溱表示，縣府重視育工作，希望南投的子弟，都能更上一層樓，不管是選擇那一所學校做為升學目標，他希望學生要學習一技之長，將來才能貢獻所長。
李孟珍說，為服務考生及家長，縣府首創考後諮詢服務工作。會考後，縣府協調45位校長及10位輔導人員到縣府大門入口輪值，提供學生及家長諮詢服務，時間自6月9日起至6月27日止，每天從上午9點起至晚間10點止。諮詢電話049-2220902。
(中時)
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