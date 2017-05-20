桃猿主題趴 比莉姊盼帶來正能量

比莉姊今來到桃園棒球場開球。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿本週六日舉行「又見寶島時代」主題日，今邀請舞棍阿伯、比莉姐在賽前表演、最後由台灣知名漫畫Young Guns的作者林政德進行開球，拉開活動序幕。

舞棍阿伯一連表演自己的精彩舞蹈，隨後再由比莉姊演唱自己的知名歌曲，「什麼都不必說」，她表示，接到活動通知時，因為感受到最近社會負能量很多，所以想要來到球場，把開心歡樂的正向能量帶給大家，所以答應邀約。

比莉姊還提到，賽前本來還很認真練習，後來才知道開球不用把球擊出去，她也說，之後有機會希望兒子周湯豪能擔任投手，以前是自己有擔任過籃球隊，當打者不會輸兒子。

(中時電子報)