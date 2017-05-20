北投警破毒趴 赫見老爸揪兒「同樂」

警方前往汐止逮捕6名毒蟲，發現竟有父親揪兒子來吸毒的離譜情節。（陳鴻偉翻攝）

現場查獲13包海洛因、1把改造槍枝和8發子彈。（陳鴻偉翻攝）

台北市北投分局警方，日前會同刑大偵七隊幹員，前往新北市汐止東孝東路某大樓查緝毒品，當場逮捕6名吸得性起的毒蟲，查扣13包海洛因等大批毒品，其中1名張姓男子是毒品通緝販、另1名胡男則是身藏1把改造貝瑞塔手槍和8發子彈，最扯的是1名胡姓男子，因為兒子要接受「教召」了，竟然要兒子帶同學一起前往「同樂」，還說是想讓兒子「輕鬆一下」，警訊後各被依毒品、槍砲罪送辦。

警方日前接獲線報，通緝中的張男仍持續販毒，最近則在汐止一帶出沒，經循線追查，15日鎖定張的藏匿點進行搜索，當場查獲6名男子，各在施打海洛因和吸食安非他命，眾人見警紛紛試圖逃竄，但仍被當場逮捕，警方在現場查獲槍毒，更對胡姓父親的荒唐行徑搖頭不已。

(中時)