北投警破毒趴 赫見老爸揪兒「同樂」
台北市北投分局警方，日前會同刑大偵七隊幹員，前往新北市汐止東孝東路某大樓查緝毒品，當場逮捕6名吸得性起的毒蟲，查扣13包海洛因等大批毒品，其中1名張姓男子是毒品通緝販、另1名胡男則是身藏1把改造貝瑞塔手槍和8發子彈，最扯的是1名胡姓男子，因為兒子要接受「教召」了，竟然要兒子帶同學一起前往「同樂」，還說是想讓兒子「輕鬆一下」，警訊後各被依毒品、槍砲罪送辦。
警方日前接獲線報，通緝中的張男仍持續販毒，最近則在汐止一帶出沒，經循線追查，15日鎖定張的藏匿點進行搜索，當場查獲6名男子，各在施打海洛因和吸食安非他命，眾人見警紛紛試圖逃竄，但仍被當場逮捕，警方在現場查獲槍毒，更對胡姓父親的荒唐行徑搖頭不已。
(中時)
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