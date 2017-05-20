國民黨主席選舉 吳敦義大幅領先 首輪有望過半

吳敦義大幅領先，首輪有望過半。（陳君瑋攝）

國民黨主席選舉下午4時完成投票，各縣市隨即進行開票作業。據了解，目前開票狀況前副總統吳敦義大幅領先，內部評估「穩定過半」，因此首輪就勝出的可能性大增。 根據目前統計，除了吳敦義穩居第一外，排名第2的是副主席郝龍斌，尋求連任的黨主席洪秀柱排名第3，兩人陷入膠著。

至於海外選票已完成開票，有效黨員12724人，但透過通訊投票選票為5110張，投票率只有40.1％。在上屆囊括大多數海外黨員票的洪秀柱，最後只得到2323票，吳敦義以2069票居次，但和洪的得票差距不大。

(中時)