考驗病友靈活度 大林慈濟教做紙花器

上百名病友熱烈參與大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心夏日感恩病友會。（呂妍庭攝）

紙藝創作協會理事長現場指導病友自己動手做紙花器。（呂妍庭攝）

過敏免疫風濕病友容易因關節變形，導致手部動作不靈活，20日上午嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心特地舉辦夏日感恩病友會，吸引上百名病友熱烈參與，現場除安排衛教講座外，還有物理治療師劉亮君帶領病友們活動筋骨，紙藝創作協會理事長林筠也現場指導病友自己動手做紙花器，考驗病友們雙手的靈活度，讓病友們收穫滿滿。

劉亮君指出，心肺耐力是一個人的體能，代表一個人從事活動或運動時所能持續多久的能力，心肺耐力會隨著年紀增加逐漸變差，有氧運動是改善心肺耐心的最佳方法，建議從事有氧運動的頻率每週至少3次，每次20至30分鐘以上，至於運動的強度維持在做完後能說話，但唱不出歌的程度最適當。

(中時)