中視放眼天下》一帶一路遠勝馬歇爾計劃 賴岳謙：若成功 習近平名留青史!
中國大陸「一帶一路」高峰論壇，日本首次參與，就表達也想加入亞投行！小英政府「親美日、遠中」的政策，會跟著日本，也出現髮夾彎嗎？台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇在中視《放眼天下》節目中建議小英政府，積極組團和大陸談判，向亞投行敲門！
中視《放眼天下》節目本集深度探討，大陸一帶一路高峰論壇的後續效應。這次一帶一路峰會，聚集29國元首、130多國、70個國際組織參與，美、日也派團出席，會後達成270項具體合作成果，經濟學家馬凱認為，這是百年來最大一次改革，遠勝二次戰後的馬歇爾計劃，將歐亞非三塊大陸連成一氣，若發展成功，極可能讓美、日成為世界的邊陲，也打破殖民國與被殖民國，在政治、經濟與文化的不平等！賴岳謙教授認為，若一帶一路順利推展，習近平將名留青史；陳一新教授態度保留，他說，一帶一路成不成功，看2019第二屆一帶一路國際高峰論壇有多少元首參加，再來評估！
另方面，中國大陸透過一帶一路簽署合作，將一中原則置入協議，包括像是讓裴濟從台灣撤館，引起關注－這是大陸對台的「新模式」嗎？陳一新教授分析說，沒有美國的支持，台灣就沒有立場跟中國大陸繼續周旋，小英總統「喊什麼新情勢、新問卷或者新模式，都沒有用，中國大陸用他的新模式來對付你」。對於小英總統提出兩岸「新問卷」，陳一新觀察，「對於新問卷，習近平沒有空，也沒興趣回答」。
5/20《放眼天下》節目請到經濟學家馬凱教授、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
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