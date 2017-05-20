全國小學田徑錦標賽 新北女子組成功四連霸
106年全國小學田徑錦標賽於今日下午在台中市豐原區田徑場正式閉幕，新北市代表隊共奪得6面金牌、4面銀牌、1面銅牌，各組前8名總累計獎牌數共計28面。而新北市國小女子組代表隊也成功挑戰團體總錦標第一名4連霸，再度封后，為新北增添榮耀；國小男子組也榮獲團體總錦標第二名的佳績。
教育局表示，中山國小陳羿丞為首先奪下第一面金牌，於男子組鉛球項目中擲出15.60公尺的好成績，也突破新北市代表隊該項目歷屆成績紀錄。
而女生組60公尺項目中奪得第一名的溪洲國小吳若妤，在去年即獲選成為代表隊選手參賽，在今年度本市所舉辦的小學運動會田徑賽事中表現亦相當出色，也擔任大會開幕典禮持聖火代表選手，這次參賽跑出8秒17的佳績，為新北再添1金。
另淡水國小郭仙蒂、安和國小洪渝閔、文德國小陳致羽，分別於女子組跳遠項目、混合運動項目、男子組3000公尺競走項目中皆獲得第一名的佳績，表現相當亮眼。
執行教練陳文祥表示，今年各縣市參賽選手實力旗鼓相當，新北小將仍不畏強敵，勇於面對挑戰，在田徑場上表現脫穎而出，實在不簡單。他也感謝辛苦的教練團隊，在為期2週的集中訓練、2天的賽程當中，協助進行指導及勉勵各位參賽選手，期許往後能延續佳績，為新北市開創新的創舉。
(中時)
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