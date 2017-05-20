全國小學田徑錦標賽 新北女子組成功四連霸

新北市獲得今年度全國小學田徑錦標賽的國小女生組團體錦標第一名。（新北市教育局提供）

國小男子組部分，新北市則獲得團體錦標第二名。（新北市教育局提供）

中山國小陳羿丞（左二）獲得國小男生組鉛球第一名，也破新北市歷屆紀錄。（新北市教育局提供）

106年全國小學田徑錦標賽於今日下午在台中市豐原區田徑場正式閉幕，新北市代表隊共奪得6面金牌、4面銀牌、1面銅牌，各組前8名總累計獎牌數共計28面。而新北市國小女子組代表隊也成功挑戰團體總錦標第一名4連霸，再度封后，為新北增添榮耀；國小男子組也榮獲團體總錦標第二名的佳績。

教育局表示，中山國小陳羿丞為首先奪下第一面金牌，於男子組鉛球項目中擲出15.60公尺的好成績，也突破新北市代表隊該項目歷屆成績紀錄。

而女生組60公尺項目中奪得第一名的溪洲國小吳若妤，在去年即獲選成為代表隊選手參賽，在今年度本市所舉辦的小學運動會田徑賽事中表現亦相當出色，也擔任大會開幕典禮持聖火代表選手，這次參賽跑出8秒17的佳績，為新北再添1金。

另淡水國小郭仙蒂、安和國小洪渝閔、文德國小陳致羽，分別於女子組跳遠項目、混合運動項目、男子組3000公尺競走項目中皆獲得第一名的佳績，表現相當亮眼。

執行教練陳文祥表示，今年各縣市參賽選手實力旗鼓相當，新北小將仍不畏強敵，勇於面對挑戰，在田徑場上表現脫穎而出，實在不簡單。他也感謝辛苦的教練團隊，在為期2週的集中訓練、2天的賽程當中，協助進行指導及勉勵各位參賽選手，期許往後能延續佳績，為新北市開創新的創舉。

(中時)