國民黨選舉 平鎮投票所爆發重複投票爭議
中國國民黨主席選舉桃園市黨部第三區黨部平鎮區委員會爆發疑似重複投票的爭議，一名年約70歲的李姓女選務人員，20日上午8時許先投完票後，協助處理選務，下午約2、3時經旁人提醒別忘記投票，再去領票時，被其他人發現已經投過，因此引發爭議，而李婦辯稱「年紀大了，投過票忘記了」，真相仍待相關單位釐清。
事件爆發後，該名李姓婦人一度被人指控投了2次票，打算投第三次才被發現，經平鎮委員會人員初步調查，李婦並未重複投票、也無冒領選票，而是打算再度領票時被人發現，但仍要進一步調查釐清。平鎮委員會將相關調查交由桃園市黨部決議如何處置，開票如期正常進行。
李婦指出，上午投票人數較少時先完成投票，忙到下午忘記，要再領票時才被人發現已投過，也才想起來上午完成投票，因此根本未重複領票。
黨部人員說，選務人員若重複投票，將提依偽造文書，也交由選監委員會討論後續的處置方法。
(中時)
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