人生回甘 根除C肝新藥治癒率高
肝臟是沉默的器官，據統計，台灣地區有2-6%、約40-60萬患者感染到C型肝炎，感染之後，約7成的人會變成慢性C型肝炎，其中，有2至3成會演變成肝硬化，甚至有罹患肝癌的風險；義大醫院強調，治療C肝新藥問世，只需服用12周，9成5以上的人可以獲得根治，治癒率高，呼籲民眾及早治療。
義大醫師林志文表示指出，Ｃ型肝炎是肝病的第二號殺手，僅次於Ｂ型肝炎，Ｃ型肝炎感染已被證實與肝硬化、肝癌有關，如今Ｃ型肝炎已經有藥物可以治療，即注射干擾素及口服雷巴威林（Ribavirin），多數的Ｃ型肝炎患者經過適當治療後，有極高的比例得以治療成功。
尤其全新口服Ｃ型肝炎新藥，它不需合併干擾素，通常只需服用12週，有9成5以上的機會可以根治Ｃ型肝炎，幾乎沒什麼副作用，改寫了Ｃ型肝炎治療的歷史；自2017年1月，納入健保給放寬C型肝炎口服抗病毒藥物給付條件，實為Ｃ型肝炎病人福音。
他表示，只是有不少病患因害怕干擾素的副作用，或因肝硬化厲害或種種原因不適合以干擾素治療，而錯失治療契機，目前義大已有近百位治癒個案，呼籲Ｃ型肝炎的民眾，一定要定期追蹤檢查，及早積極接受治療。
(中時)
關鍵字：C型肝炎
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