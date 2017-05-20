家扶兒藉中金院助學金 實現教育脫貧
中信金融管理學院的「希望助學金」有提供南台南家扶中心學子申請，20日在南區大恩里活動中心舉辦「升學，我作主」說明會，共有260位家扶兒參加，其中小君現身說法，以她就讀中金院2年來的心得，供家扶學弟妹作參考。
南台南家扶中心扶助940戶弱勢家庭共約1570位兒童。高中以上學子約佔6成，相當於900名學子在學費上有急迫之需求，其中3成學子大多透過打工來負擔學費或生活費用，間接影響其學業表現及升學意願。
接受家扶獎學金7年的小君，多年前父母離異，父親獨力照顧年邁祖母及3名子女，她身為家中長女，原本預計高職畢業後直接就讀大專夜間部，半工半讀來負擔家計。
但得知中信「希望助學金」計畫後，便積極爭取，小君現以學雜費、住宿費全免資格，順利就學至今，且該戶家庭經濟壓力進而獲得舒緩。
南台南家扶中心主任李保良表示，經濟弱勢家庭的兒童、青少年因缺乏教育資源，會逐漸接受貧窮文化的價值觀，導致在社會上較缺乏競爭力。「獎助學金希望工程」可以實現「教育脫貧」目標。讓他們在求學路上卻因許多善心人士的幫忙而更加勇敢，願意去爭取自己想要的人生。
(中時)
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