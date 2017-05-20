豬哥亮頭七法會 謝金晶眼腫持靈幡招父

謝金晶持靈幡為豬哥亮舉行頭七法會。（圖／張祐銘攝）

法師引領豬哥亮家人舉行頭七儀式。（圖／張祐銘攝）

現場備有三牲。（圖／張祐銘攝）

謝金燕、謝順福等人替豬哥亮舉行頭七法會。（圖／張祐銘攝）

殯葬業者用布幔遮住不讓媒體拍攝。（圖／張祐銘攝）

胡瓜、賴佩霞、隋棠、簡沛恩現身豬哥亮靈堂。（圖／張祐銘攝）

導演黃朝亮率電影《大釣哥》劇組演員前往致意。（圖／張祐銘攝）

綜藝天王豬哥亮本月中癌逝，稍早安心亞、胡瓜、導演黃朝亮、賴佩霞、隋棠等人低調現身靈堂致意，下午家人為豬哥亮舉行頭七法會，由大兒子謝順福捧牌位、謝金晶持靈幡、小兒子謝佑則負責撐傘，眾人穿上孝衣，表情肅穆的在法師引導下完成一項項儀式，而謝金晶連日來因雙眼哭腫，令人看了十分心疼。

豬哥亮最後電影《大釣哥》導演黃朝亮下午帶著劇組現身靈堂哀悼，並透露《大釣哥》將於26日起在全台9家戲院順利重映兩周，歸功於豬哥亮冥冥之中的保佑，隨後胡瓜戴著墨鏡現身，上香後匆匆離去，僅開口說「謝謝」，未回答記者提問。

曾和豬哥亮合拍電影《大稻埕》的隋棠，約下午3時和與婆婆賴佩霞、小姑簡沛恩現身豬哥亮靈堂，隋棠頂著素顏、神情悲痛，上香致意後便與家人離去，下午4時多法會開始，家人為此準備了三牲祭拜，為防止媒體干擾，工作人員在豬哥亮靈堂前臨時加裝了布幔，好讓法會順利隱密進行。

(中時電子報)