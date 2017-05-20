馬術復健治療 療癒身障兒身心靈
12名身心障礙孩子接受馬術復健治療3個月，有的從在地上爬變成坐，也有能坐得挺直，成效顯著，今(20)日舉辦結業典禮，看見孩子手中接過結訓證書，在場家長心情激動、喜極而泣直說，「感謝所有伸出援手的人」。
八卦寮文教基金會推動馬術治療，行之有年，副執行長劉永鍵指出，許多家有身障兒的父母，為讓孩子自立，不斷地在尋找方法、知識，希望孩子復健療育上能有更大的幫助，近年馬術是公認最有顯著效果的物理治療。
但馬術治療門檻高，要有適合的場地、馬匹與教練，還要有熟悉馬術治療的治療師，加上騎馬的費用昂貴，家長對馬術治療存有不小疑慮，推動不易，幸好在地公益企業贊助，讓特殊小朋友有機會接受這項治療課程。
這次參與12位身障兒，包括4名腦性麻痺、4名發展遲緩、3名自閉症及1名罕見疾病，經過12堂課都有明顯的進步。
罹患腦性麻痺小諳在馬匹律動治療課後，提升下肢肌耐力與穩定度，坐姿也能平衡不倒，甚至口語都有顯著進步；另名身障兒小興阿嬤很開心看到孫子能坐能爬，感動得熱淚盈眶。
今天結訓典禮除身障兒獲頒結訓證書，還頒發感謝狀給陪騎志工，在沒有任何津貼下，憑著一顆熱忱的心投入，令人感佩。
(中時)
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